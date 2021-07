Mit dem Impfstoff „Janssen“ der Firma Johnson & Johnson können sich Personen ab 18 Jahren am Samstag, 24. Juli, im Rathaus in Gifhorn impfen lassen. (Symbolbild)

Corona-Impfung in Gifhorn Im Rathaus in Gifhorn wird Samstag geimpft

Im Ratssaal des Rathauses der Stadt Gifhorn können sich an diesem Samstag, 24. Juli, alle Personen ab 18 Jahre mit dem Impfstoff „Janssen“ der Firma Johnson & Johnson impfen lassen. Wie der Landkreis Gifhorn mitteilt, beginnt die Aktion um 8.30 Uhr und endet um 13.30 Uhr.

Notwendig ist ein gültiger Personalausweis sowie ein Impfpass. Für eine Impfung im Rathaus wird keine vorherige Anmeldung benötigt.

