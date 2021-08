Gifhorn. Der Glasfaserausbau in Gifhorn geht weiter: Die Baumaßnahmen in Gifhorn, der Gemeinde Sassenburg und der Samtgemeinde Isenbüttel sollen beginnen.

Die Baumaßnahmen für das völlig neu zu errichtende und eigenständige Glasfasernetz des Landkreises Gifhorn schreiten weiter voran. Drei Tiefbauunternehmen und deren Nachunternehmer bauen bereits weit mehr als 600 Kilometer Tiefbau und verlegen mehrere 1000 Kilometer an Kabeln, um die unterversorgten Adressen des Kreisgebietes mit schnellem Internet zu versorgen, heißt es in einer Mitteilung der Landkreisverwaltung. Nun sollen also auch in der Gemeinde Sassenburg, der Stadt Gifhorn und der Samtgemeinde Isenbüttel die Baumaßnahmen von rund 100 Kilometer Tiefbau beginnen.

Spatenstich für Bauarbeiten in der Stadt ist gesetzt

Landrat Andreas Ebel, Hans-Friedrich Metzlaff (Samtgemeindebürgermeister Isenbüttel) und Nicole Wockenfuß (zweite stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt) haben demnach den Spatenstich für die Bauarbeiten auf dem Gifhorner Stadtgebiet gesetzt. Auch hätten die Arbeiten des beauftragten Tiefbauunternehmens, der Citrus Solutions GmbH, begonnen. Das Unternehmen, das ursprünglich aus Lettland stamme und dort an der nahezu flächendeckenden Glasfaserversorgung mitgewirkt habe, setze Erfahrung und Kenntnisse nun verstärkt in der Bundesrepublik Deutschland ein, um auch hierzulande die Glasfaserversorgung voranzutreiben, so der Landkreis weiter.

Unternehmen ist beteiligt an 15 Maßnahmen

Der Ausbau im Landkreis Gifhorn sei dabei eine von insgesamt 15 Glasfaserbaumaßnahmen des Unternehmens. „Als Landrat des Landkreises Gifhorn freue ich mich, dass wir mit der Citrus Solutions einen international erfahrenen Partner für die Ausbaumaßnahmen der Sassenburg, der Stadt Gifhorn und der Samtgemeinde Isenbüttel gewinnen konnten und mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Landkreis Gifhorn gut vorankommen“, wird Landrat Ebel in der Mitteilung zitiert.

„Wir werden mit unserer gesammelten Erfahrung und unserem Fachwissen die bestmögliche Leistung liefern, um den Glasfaserausbau in diesem Baulos voranzubringen“, so der zuständige Projektleiter der Citrus Solutions GmbH, Karlis Gailitis.

red

