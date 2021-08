Minister zeichnet Diakonische Altenhilfe Kästorf aus

Kästorf. Die Diakonische Altenhilfe Kästorf ist in der Kategorie Pflege vom Kultusminister ausgezeichnet worden: als verlässlicher Ausbildungsbetrieb 2021.

Ausbildungsbeginn in den Pflegeinrichtungen der Diakonischen Altenhilfe Kästorf: Zum Start in das Berufsleben wurden die Neuen von ihren Kolleginnen und Kollegen mit bunten Schultüten begrüßt.

Eine besondere Anerkennung gab es jetzt für die Diakonische Altenhilfe Kästorf (Diak) und ihre Einrichtungen Brömmelkamp, Christinenstift und Hagenhof: Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne zeichnete laut Diakonie-Mitteilung die Gesellschaft in der Kategorie Pflege als besonders verlässlichen Ausbildungsbetrieb im Jahr 2021 aus. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie bestätigt den erfolgreichen Weg, den wir in der Pflegeausbildung schon seit einigen Jahren gehen“, wird Harald Baruschke, Leiter des Pflegeheimes Brömmelkamp in Kästorf, zitiert.

Ausbildungskoordinatorin hat Bewerbung angeschoben

Ausbildungskoordinatorin Irene Langlitz sei in allen Häusern der Diak Ansprechpartnerin für die jungen und älteren Auszubildenden und habe die Bewerbung für den Pflegepreis auf den Weg gebracht. Nach ihrer Einschätzung sei es die Summe der vielen Aktionen, die den Erfolg gebracht habe: „Wir unterstützen unsere Azubis seit vielen Jahren auf vielen Ebenen während ihrer Ausbildung: Die jungen Menschen sind in allen drei Häusern eingesetzt und lernen unterschiedliche Bereiche dabei kennen, haben immer wieder erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die ihnen zur Seite stehen.“

Künftige Fachkräfte üben an lebensgroßen Pflegepuppen

Im Christinenstift und im Brömmelkamp seien spezielle Schulungsräume eingerichtet, hier könnten die künftigen Fachkräfte an lebensgroßen Pflegepuppen die ersten Handgriffe üben und so mehr Sicherheit gewinnen. „Die 1000 Euro Preisgeld werden wir für die weitere Ausstattung dieser Schulungsräume verwenden“, so Irene Langlitz.

Bereits vor der Ausbildung gebe es Aktivitäten, um für die Pflege zu begeistern. Praktika, Messen, Zukunftstage und Berufsorientierungsmaßnahmen seien Möglichkeiten, Berufe in der Pflege kennenzulernen. Für Auszubildende der Diakonischen Altenhilfe Kästorf gebe es regelmäßige Workshops und Treffen der Auszubildenden mit den Praxisanleitern, ein vielseitiges Fortbildungsangebot, Unterstützung bei Behördengängen und Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Aktuell seien 28 in der Ausbildung zu Pflegefachkräften. 13 davon hätten gerade begonnen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de