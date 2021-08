Die Oldtimerfreunde Dalldorf Classics und der Motorflugclub Salzgitter spenden 11.100 Euro an zwei schwer vom Hochwasser getroffene Familien in Bad Neuenahr. Jeweils 5550 Euro übergaben (von rechts) Karsten Krause, Rolf Hoyer, Erwin Max und Jürgen Grubba an Daniela Angerer (Foto mit Tochter) und Brigitte Stratmann (nicht auf dem Foto). 8100 stammen aus Dalldorf, weitere 3000 Euro vom MFC Salzgitter.