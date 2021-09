Klima-Demo heute um 15 Uhr in Gifhorn

Rund 130 Menschen waren bereits am 25. September 2010 bei der Fridays-For-Future-Demo in Gifhorn unterwegs.

Gifhorn. Fridays for future streikt von 15 Uhr an mit einem Marsch durch die Stadt und erinnert an die knapp werdende Zeit zur Rettung vor dem Klimawandel.