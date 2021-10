Roller für die Sieger der Gifhorner Stadtmeisterschaft

Gifhorn. Die Gifhorner City-Gemeinschaft freut sich über einen gelungenen Beitrag für Spiel und Spaß in der Innenstadt: Stadtmeisterschaft an der Sportstation.

Stadtmeisterschaft mit der Sportstation in der Gifhorner Innenstadt: Die City-Gemeinschaft Gifhorn hatte Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 zum Mitmachen aufgefordert. Die Resonanz war sehr gut.

Immer höher schneller weiter? Nicht bei der Gifhorner Stadtmeisterschaft! Am Samstag ermittelten die Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Grundschule, der Albert-Schweitzer-Schule und der Gebrüder-Grimm-Schule ihre Stadtmeister an der neuen Sportstation in der Fußgängerzone.

Sportstation in der Fußgängerzone im Einsatz

Dabei war nicht einfach nur Schnelligkeit, sondern Genauigkeit gefragt. Wer möglichst präzise innerhalb der erlaubten acht Sekunden den Parcours absolvierte, bekam fünf Sterne. Und wer die meisten Sterne hatte, kam ins Finale. Um 10 Uhr starteten die Erstklässler, es folgten die zweiten und dritten Klassen. Am Nachmittag stand das gegen 15.30 Uhr der Gewinner der Viertklässler fest. Wolfgang Alexander Paes moderierte das Sportfest. Der ehemalige Tennisprofi hat die Sportstation auch entwickelt. Dabei handelt sich um ein spezielles Messgerät, das für eine Vielzahl von Parcours eingesetzt werden kann.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Streetfood-Festival am 7. November geplant

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren ebenso begeistert wie die Eltern. Auch Udo von Ey freute sich: „Eine tolle Stimmung, Kaiserwetter, über 200 Kinder – was will man mehr?“, schwärmte der Vorsitzende der City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG). Corona-bedingt waren nur drei Schulen eingeladen, damit das Gedränge nicht allzu groß wird. Der nächste Event der City-Gemeinschaft ist am 7. November geplant: ein verkaufsoffener Sonntag verbunden mit einem Streetfood-Festival.

Das sind die Gewinner und Platzierten der Stadtmeisterschaft: Lion Reimann, Alia Riaz, Fiete Köller (1. Klasse), Musab Korkmaz, Katharina Maria Weiße, Tom Plinski (2. Klasse), Louis Moritz Krüger, Erina Alijia, Marlene Gromann (3. Klasse) sowie Franka Feldhaus, Karim Siala, Elias Klein (4. Klasse). Sie alle erhielten als Geschenk einen Roller.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de