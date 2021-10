Auto überschlägt sich im Kreis Gifhorn – vier Verletzte

Ohrdorf. Ein Kleinwagen schleuderte in einer Kurve in Ohrdorf gegen ein entgegenkommendes Auto. Zeugen schlugen Alarm, einige Insassen waren eingeklemmt.

Zwei Fahrzeuge stießen am späten Freitagabend in der kurvigen Ortsdurchfahrt von Ohrdorf zusammen. Vier Menschen wurden verletzt. (Symbolfoto)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22.10 Uhr in Ohrdorf im Nordkreis Gifhorn. Die vier beteiligten Personen wurden dabei laut Feuerwehr verletzt. Die Feuerwehren aus Ohrdorf, Wittingen und Radenbeck waren im Einsatz.

Ein mit zwei Männern besetzter Toyota Yaris mit polnischer Zulassung war auf der Bundesstraße 244 in Richtung Radenbeck unterwegs. Auf der Hauptstraße in Ohrdorf verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es überschlug sich und prallte gegen einen VW Golf, dessen Insassen aus dem Kreis Uelzen auf der Hauptstraße in Richtung Wittingen unterwegs waren. Der Toyota blieb auf der Seite liegen.

Die Feuerwehr richtet den umgekippten Toyota wieder auf

„Uns wurde zunächst ein Unfall mit eingeklemmten Personen gemeldet“, sagte Ohrdorfs Ortsbrandmeister Volker Matte als Einsatzleiter. „Doch bei unserem Eintreffen waren bereits alle Beteiligten aus den Fahrzeugen heraus.“ Die Feuerwehren aus Radenbeck und Wittingen verließen die Einsatzstelle, die Ohrdorfer übernahmen die Absicherung und leuchteten die Unfallstelle aus. Außerdem stellten sie den auf der Seite liegenden Toyota wieder auf die Räder.

Alle vier Insassen – je zwei im Toyota und im Volkswagen – wurden bei dem Unfall verletzt. Die Teams zweiter Rettungswagen sowie ein Notarzt versorgten sie und brachten sie für die weitere Behandlung ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 244 war für die Bergungsarbeiten bis Mitternacht gesperrt.

