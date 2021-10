Jelpker Spielplatz wird Anfang November wiedereröffnet

Die Mitarbeiter des Bauhofes haben den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Jelpke umgebaut. Ab November können Kinder hier wieder spielen.

Der alte Spielplatz in Jelpke aus Kindersicht: Sascha Oumar (9) malte dieses Bild (Archivfoto) - jetzt wurde der Platz modernisiert.

Jelpke. Die Arbeiten des Baubetriebshofes sind beendet und der modernisierte Jelpker Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus soll in der kommenden Woche freigegeben werden. Das teilt die Gemeinde Calberlah mit. Die Anlage sei nach dem Vorbild des Wettmershäger Spielplatzes unter nachhaltigen Gesichtspunkten erneuert worden. Nach der Modernisierung soll der Spielplatz am Dienstag, 2. November, wiedereröffnet werden. Um 14.30 Uhr wird der Platz laut Mitteilung wieder für Kinder und Familien zum Spielen freigegeben.

Wie es weiter in der Mitteilung der Gemeinde heißt, sind die corona-bedingten Richtlinien einzuhalten: Kinder bis zum zwölften Lebensjahr können demnach unter Aufsicht einer volljährigen Person den „Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus“ benutzen. Dabei soll jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen Abstand vom 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, einhalten. Gruppen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten sind laut Mitteilung verboten. Der Mindestabstand ist auch beim Spielen einzuhalten und Eltern haben die besondere Verantwortung, auf die Umsetzung sowohl der Spielplatz- als auch der Coronaregeln zu achten. Den Spielplatz darf nur betreten, wer keine Symptome hat, die auf Covid-19 hindeuten. Der Arbeitskreis Spielplätze der Gemeinde hatte die Reihenfolge der Sanierungen festgelegt und Vorschläge für die Auswahl der Spielgeräte erarbeitet.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de