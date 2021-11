Landkreis Gifhorn bietet Termine für Booster-Impfung an

Nach den Schließungen der kommunalen Impfzentren zum 30. September liegt die Hauptverantwortung für die Corona-Schutzimpfung und die damit einhergehenden Dritt- und Booster-Impfungen, in den Händen des sogenannten „Regelsystems“ – also bei Hausärzten, Betriebsärzten und Kliniken, wie der Landkreis Gifhorn mitteilt.

Eine Priorisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen gebe es nicht. Impfwillige – egal ob für die Erst-, Zweit-, Dritt- oder Booster-Impfung – müssten sich in erster Linie an ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin wenden. Zusätzlich habe das Land Niedersachsen die Landkreise und kreisfreien Städte angewiesen, das Regelsystem durch den Einsatz von mobilen Impfteams (MITs) zu unterstützen. Die MITs des Landkreises Gifhorn hätten am 18. Oktober ihre Arbeit aufgenommen und impften aktuell überwiegend die vulnerablen Gruppen in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind Personalausweis und Impfpass

Für die Drittimpfung sei derzeit lediglich das Vakzin von Biontech zugelassen. Die Drittimpfung erfolge sechs Monate nach der Zweitimpfung. Dieser Abstand sei seitens der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorgegeben. Eine Ausnahme bilde die Auffrischung auf eine Erstimpfung mit Johnson&Johnson. Hier liege der vorgegebene Abstand zwischen den Impfungen bei vier Wochen.

Als Unterstützung des Regelsystems bietet die Kreisverwaltung offene Impftermine für jedermann durch die MITs an. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Johnson&Johnson. Ab dem 11. November seien auch Impfungen mit dem Vakzin von Moderna möglich. Eine Anmeldung sei nicht notwendig, mitzubringen seien der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden).

Folgende Termine werden angeboten: 11. November, 14 bis 18 Uhr (Gesundheitsamt); 15. November,

8 bis 12 Uhr (Gesundheitsamt); 18. November, 14 bis 18 Uhr (Gesundheitsamt); 22. November, 8 bis 12 Uhr (Location folgt); 25. November, 14 bis 18 Uhr (Location folgt); 29. November, 8 bis 12 Uhr (Location folgt). Fragen zu den Impfterminen werden unter (05371) 82-8909 und -8728 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet.

