Kriminalität in Gifhorn Betrüger gibt sich in Gifhorn als Microsoft-Mitarbeiter aus

Die Polizeiinspektion Gifhorn meldet zwei Fälle von Betrug, die angezeigt wurden. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 5600 Euro. Mit dem bereits bekannten „Whatsapp-Betrug“ wurde ein 57-Jähriger um knapp 3000 Euro betrogen. Er erhielt über den Messenger-Dienst eine Mitteilung – angeblich von seiner Tochter. Diese erklärte, eine neue Nummer zu haben und bat nach kurzem Austausch um eine Zahlung an ein bekanntes Versandhaus. Es kam zu einer zweiten Zahlungsbitte, bei der der Geschädigte stutzig wurde.

Polizei: „Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden“

Opfer der Betrugsmasche des falschen Microsoft-Mitarbeiters wurde ein 80-Jähriger. Er wurde telefonisch über ein angebliches Virus auf dem PC informiert und gab an den Anrufer Daten heraus. In der Folge wurden drei Abbuchungen von seinem Bankkonto getätigt. Hier beträgt der Schaden circa 2600 Euro.

Die Polizei rät: „Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner.“

Flucht vor der Polizei endet in Wittingen an einer Hauswand

Einer Zeugin fiel am Sonntagabend ein Auto auf der B 248 bei Jembke wegen unsicherer Fahrweise auf, teilt die Polizeiinspektion Gifhorn mit. Mehrere Polizeiwagen fuhren los, die Zeugin hielt telefonisch Kontakt. Der auffällige Golffahrer fuhr an eine Tankstelle in Ehra, bezahlte die Tankfüllung nicht und versuchte, einen Träger Bier zu entwenden. Auf der anschließenden Fahrt beschleunigte er sowohl innerorts als auch außerhalb der Ortschaften weit über das Erlaubte hinaus. Zudem kam es zu gefährlichen Überholmanövern. Auf Haltesignale eines Funkstreifenwagens bei Knesebeck reagierte der Fahrer nicht. Er setzte die Fahrt in Wittingen „mit gefährlicher Geschwindigkeit“ fort. Seine Flucht endete in der Langen Straße in Wittingen. In einer Linkskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Der Fahrer stieg aus und wollte flüchten. Er konnte keinen Führerschein vorweisen. Der Beifahrer und Halter des Golf wartete am Auto. Er hatte sich eine Zigarette angezündet und hatte 3,88 Promille. Auf die beiden 34-jährigen Dortmunder kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Unfallflucht nach Überholmanöver bei Groß Schwülper

Am Montagmorgen hat sich auf der B 214, nahe der Kreuzung der L 321, ein Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallverursacher habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, teilt die Polizeiinspektion Gifhorn mit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte ein weißerVW-Transporter gegen 7.30 Uhr ein LKW-Gespann überholen. Offenbar übersah der Fahrer, dass sich die Fahrbahn an der Stelle von zwei auf einen Fahrstreifen verengt. Trotzdem überholte er und überfuhr eine Sperrfläche. Entgegenkommende Autos mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Einordnen nach rechts streifte der Transporter das LKW-Gespann. Bei dem Zusammenstoß sind an dem VW-Transporter nicht unerhebliche Beschädigungen entstanden, der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Zeugen sollen sich unter (05304) 9123-0 melden.

