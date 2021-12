Diese Regeln gelten im Kreis Gifhorn zum Jahreswechsel

Das zweite Jahr in Folge dürfen in ganz Deutschland keine Raketen, keine Böller und keine Feuerwerks-Batterien für Silvester verkauft werden.

Zum zweiten Mal in Folge müssen Gifhorner wie überall in Deutschland auf spektakuläre Silvester-Feiern und buntes Feuerwerk am Himmel verzichten. Stadt, Kreis und Polizei appellieren angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante an die Bürger, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, Kontakte zu reduzieren und durch für noch mehr Sicherheit zu sorgen.

Seit dem 24. Dezember gilt bis 15. Januar landesweit Warnstufe 3 – eine zwangsverhängte Weihnachtsruhe. Seit Montag greifen zudem verschärfte Regeln für private Zusammenkünfte. Das Augenmerk der Polizei-Maßnahmen zum Jahreswechsel liege erneut auf dem Infektionsschutz und der Reduzierung von Ansteckungsrisiken, weshalb die Polizei vor allem auf die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und des Feuerwerkverbots im Blick habe.

Ein Überblick über die Regeln zum Jahreswechsel:

Private Treffen: Anders als zu den Weihnachtsfeiertagen dürfen sich maximal zehn Geimpfte und Genesene treffen – egal ob Zuhause, in Gaststätten oder in anderen angemieteten Räumen, in denen gefeiert wird. Nicht mit eingerechnet werden Kinder unter 14 Jahren sowie Begleit- und Betreuungspersonen von behinderten oder pflegebedürftigen Menschen. Ungeimpfte Personen dürfen sich nur mit Personen des eigenen Haushalts plus maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen.

Restaurants, Hotels und Diskotheken: In der Gastronomie gilt drinnen und draußen 2G-plus. Wer schon geboostert ist, braucht keinen Extra-Test. 2G reicht, wenn der Betrieb nur 70 Prozent der Platzkapazität nutzt. Besucher erkundigen sich daher am besten vorher, wie der Inhaber dies handhabt. Während der Neujahrsruhe sind Tanzveranstaltungen verboten, Discos, Clubs und Shisha-Bars sind zu.

Feuerwerk: Bundesweit gilt ein Verkaufsverbot für Feuerwerk, nur Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen ist zulässig. Im Stadtgebiet von Gifhorn ist das Abbrennen von Feuerwerk jeder Art im Umkreis von 300 Metern zu Krankenhäusern, Kliniken, Alten- und Pflegeheimen, Denkmälern, Fachwerkhäuser und in Landschaft- und Naturschutzgebieten untersagt. Dadurch soll ein Brandschaden mit verheerenden Folgen für die Gebäude verhindert werden, teilen Stadt, Landkreis und Polizei mit. „Bitte informieren Sie sich vorab über die für Ihren Wohnort geltenden Verbotszonen für Feuerwerk“, heißt es in der Mitteilung.

Öffentliche Veranstaltungen mit Silvesterknallerei sind genauso wenig erlaubt wie Menschenansammlungen von mir als zehn 2G-Personen – „das gilt insbesondere auch für eventuelle Silvester-Treffen der Nachbarschaft an Mitternacht auf den Straßen“, heißt es weiter.

Einzelhandel: Im gesamten Einzelhandel muss eine getragen werden, OP-Masken sind tabu.

red

