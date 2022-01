Der Busbahnhof am Schulzentrum in Meinersen, Am Gajenberg, wurde für fast eine Million Euro barrierefrei umgebaut. Er hat jetzt sechs Haltestellen und einen Warteplatz, zudem gibt es 22 neue Lehrerparkplätze und zehn Fahrradbügel. Ab 10. Januar 2022 fahren hier die Busse wieder pünktlich zum Schulstart lang.