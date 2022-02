Autos krachen bei Leiferde frontal ineinander – drei Verletzte

Eine Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich Freitagabend gegen 19.30 Uhr östlich von Leiferde ereignete. Nach Polizeiangaben war es zu dem schweren Unfall gekommen, als ein 31-jähriger Mann aus Gifhorn einen vor ihm in Richtung Vollbüttel fahrenden Radlader übersehen hatte. Dieser wurde von einem 18-jährigen aus Leiferde gelenkt. Der Mercedes Vito des Gifhorners prallte in das Heck des Radladers, welcher durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Vito schoss anschließend in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Skoda Fabia einer 63-Jährigen aus dem Papenteich. Der Skoda schleuderte im Anschluss in den Seitenraum, teilte die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen mit.

Ersthelfer betreuten die Schwerverletzte

„Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, wurde die Skoda-Fahrerin von Ersthelfern betreut“, sagte Felix Brennecke, Ortsbrandmeister von Leiferde und Einsatzleiter. „In Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir dann die Rettung der Frau vorgenommen“, so Brennecke weiter. Dazu musste die Fahrertür herausgetrennt werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde ebenso wie die beiden leicht verletzten Fahrer des Vito und des Radladers vom Rettungsdienst sowie einem Notarzt versorgt. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

Die Landesstraße war über eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

red

