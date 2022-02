Gifhorn. Der Mann drohte anderen Fahrgästen zudem mit Schlägen, so die Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Der Polizei-Überblick.

Blaulicht im Kreis Gifhorn Polizei: Betrunkener beschimpft Busfahrer in Gifhorn

Ein Gifhorner Busfahrer hat am Montagnachmittag wegen eines Fahrgastes die Polizei gerufen. An der Haltestelle im Steinweg wollte der „deutlich alkoholisierte Mann“ nach Auskunft des Busfahrers gegen 15.35 Uhr zusteigen. Da der Mann bei vergangenen Fahrten jedoch negativ aufgefallen sei, habe der Busfahrer die Mitnahme verweigert.

Daraufhin beleidigte der Mann den Fahrer mit Worten und Gesten und drohte aufmerksam gewordenen Fahrgästen mit Schlägen, berichtet die Gifhorner Polizei. Den Bus habe der Mann schließlich verlassen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls nun, sich bei der Dienststelle zu melden: (05371) 9800.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wittinger Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Die Polizei in Wittingen wiederum sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines roten Kombis. Solch ein Fahrzeug verursachte am Freitagabend einen Unfall auf der Celler Straße. Ein 56-jähriger Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Gespann – bestehend aus einem grünen Traktor und zwei Anhängern – stadtauswärts unterwegs, als er von dem roten Auto an der Zufahrt zu Edeka und Aldi geschnitten wurde.

Der Traktorfahrer musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzte er sich im Gesicht. Der rote Kombi setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt fort, so die Polizei. Mögliche Zeugen sollen sich unter (05831) 252880 melden.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de