Landkreis Gifhorn: Unbekannte entfernen Radmuttern von Auto

Vollbüttel. In Vollbüttel haben Unbekannte an einem geparkten Audi Radmuttern an allen Reifen gelöst. Der Besitzer bemerkte das erst während der Fahrt.

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: In Vollbüttel im Landkreis Gifhorn haben unbekannte die Radmuttern an allen Reifen eines Audis gelöst. Der Fahrer bemerkte das erst während der Fahrt.

Die Radmuttern aller vier Räder haben Unbekannte bei einem geparkten Audi in Vollbüttel gelöst. Der weiß lackierte A4 war von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an der Straße Am Sportplatz abgestellt.

Auf dem Weg zur Arbeit bemerkte der Fahrer ungewöhnliche Geräusche und fuhr umgehend in eine Werkstatt, wo die Ursache schließlich bestätigt wurde. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht, die Polizei Isenbüttel ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache (Telefon: 05374 955010)

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Gifhorn:

Versuchter Einbruch in Meinersen

In Meinersen im Landkreis Gifhorn haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Bäckerei einzubrechen. Dazu wollten sie die Zugangstür des Bäckers an der Hauptstraße in Meinersen aufhebeln. Die Tür wurde zwar beschädigt, hielt dem Aufbruchsversuch aber stand, sodass die Täter nicht ins hinein gelangten. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter 05372 97850 an die Polizei Meinersen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de