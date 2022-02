FDP Gifhorn nominiert junges Duo für die Landtagswahl

Das starke Ergebnis unter Jung- und Erstwählern bei der vergangenen Bundestagswahl hat der FDP, auch im Landkreis Gifhorn, Rückenwind gegeben. In die kommende Landtagswahl geht sie nun mit zwei jungen Kandidaten: Helge Gülzau aus Wittingen für den Wahlkreis 5 (Gifhorn-Nord/Wolfsburg) sowie Nick Nalewaja aus Schwülper für den Wahlkreis 6 (Gifhorn-Süd).

Die beiden 25-Jährigen wurden jeweils einstimmig aufgestellt. Beide engagieren sich bereits seit längerer Zeit und auf verschiedenen Ebenen bei den Freien Demokraten, heißt es in einer Mitteilung. Helge Gülzau ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und arbeitet neben seinem Masterstudium der Politikwissenschaft als Kampagnenreferent für die FDP Niedersachsen in Hannover. Daneben ist er seit der Kommunalwahl im September Mitglied des Stadtrates Wittingen. Er ist wegen der Umwelt- und Klimapolitik zu den Liberalen gekommen. „Wenn wir den globalen Klimawandel tatsächlich bewältigen wollen, dürfen sich Wohlstand und Nachhaltigkeit nicht ausschließen“, so Gülzau.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Nalewaja ist Bildung das zentrale Thema

Nick Nalewaja sitzt seit der Kommunalwahl für die FDP im Samtgemeinderat Papenteich. Daneben ist er Ortsvorsitzender der FDP Gifhorn-Süd sowie Vorsitzender des neu von ihm gegründeten Kreisverbandes der Jungen Liberalen Gifhorn. Er sieht in der Bildungspolitik eines der zentralen Themen für die Zukunft. „Unsere Schulen müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen“, sagt er.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

Kreisvorsitzender Herbert Schäpertöns freut sich, dass seine FDP gleich zwei junge Kandidaten ins Rennen schickt. Die insgesamt junge Mitgliederstruktur zeige, dass die Freien Demokraten eine politische Anlaufstelle für junge Menschen darstellten. „Das macht Mut für die Zukunft. Gerade deshalb freuen wir uns auf einen spannenden und hoffentlich erfolgreichen Landtagswahlkampf“, sagt Schäpertöns abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de