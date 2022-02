Besserer Bürgerservice, Kita-Anbauten: Das hat Jannis Gaus vor

Isenbüttel. Der neue Isenbütteler Samtgemeindechef berichtet über seine ersten 100 Tagen im Amt und verrät, was 2022 und in den Folgejahren alles ansteht.

Die ersten 100 Tage sind geschafft: Isenbüttels neuer Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus hat die ersten Aufgaben erledigt – und bereits seine nächsten Projekte in Angriff genommen, wie die Samtgemeinde Isenbüttel mitteilt. Sein Fokus: ein besserer Bürgerservice, Projekte für Isenbütteler Kinder und das große Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Samtgemeinde.

Erweiterungen der Kitas in Ribbesbüttel und Wasbüttel auf der Agenda

„Die erste große Herausforderung war die Umsetzung der neuen Coronaverordnung und die Frage: Bleibt das Rathaus offen?“, berichtet Isenbüttels neuer Verwaltungschef. „Wir haben uns dazu entschieden, auf Terminvereinbarung weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreichbar zu sein.“ Das Gute daran, so Jannis Gaus: „In der Verwaltung gibt es seit ein paar Jahren schon die digitale Akte – das macht natürlich vieles einfacher.“

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister ist souverän in der Spur

Meinersens neue Samtgemeindechefin setzt auf Kommunikation

Außerdem wurde der neue Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet: Die größten Brocken seien die Kita-Erweiterungen in Ribbesbüttel und Wasbüttel für insgesamt 9 Millionen Euro. Außerdem ist eine eventuelle Freibadsanierung für 3,5 Millionen Euro eingeplant. „Aber nur, wenn dafür die Fördergelder aus Berlin genehmigt werden. Da warten wir noch auf die Rückmeldung.“

Das dritte große Projekt sind die raumlufttechnischen Anlagen für alle Kitas und Schulen der Samtgemeinde in Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel und Wasbüttel. „Das schlägt mit knapp 6 Millionen Euro zu Buche, 4,8 Millionen Euro davon übernimmt der Bund.“

Weitere Großprojekte in den Folgejahren: Investitionen in die Feuerwehren und Kitas

Der neue Samtgemeindebürgermeister hat auch schon die nächsten Aufgaben im Blick: „Meine Priorität ist, bis zum Sommer den Bürgerservice deutlich zu verbessern.“ Gerade habe die Samtgemeinde dafür eine neue Stelle ausgeschrieben, „um Wartezeiten deutlich zu verkürzen. Die Dienstleitung am Kunden hat oberste Priorität.“ Für den Herbst sei außerdem der Einstieg in den Online-Service geplant. Erste Verwaltungsdienstleistungen sollen dann digital angeboten werden. Zudem plane Jannis Gaus die Einführung einer Bürger-App, die alle Verwaltungsdienstleistungen auf der Website auch „endgerätekonform“ bereitstellen soll.

Der neue Samtgemeindebürgermeister will außerdem die Personalsituation in den Kitas verbessern und ein Sportprogramm für Kinder in Kitas und Grundschulen auf den Weg bringen. Gaus plant laut Bericht eine Kooperation mit den Sportvereinen der Samtgemeinde, die dann Motorik-Übungen mit den Kids absolvieren.

Außerdem müsse ein Plan für den Neubau von kleinen und großen Gerätehäusern für die Feuerwehren in Angriff genommen werden. Einen ersten Entwurf gebe es bereits. Der sei auch deshalb wichtig, weil in den kommenden zehn Jahren alle Fahrzeuge der Feuerwehren neu beschafft werden müssten.

„Mein absolutes Highlight ist: Im Jahr 2024 wird unsere Samtgemeinde 50 – das wollen wir feiern!“, kündigt der Verwaltungs-Chef an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de