Wittingen. Die Täter waren offenbar gewerbsmäßig unterwegs. Nach ihrem versuchten Diebstahl an der Celler Straße wurden sie nun wieder freigelassen.

In einem Supermarkt in Wittingen haben Mitarbeiter Ladendiebe gefasst. Die Spuren deuten daraufhin, dass die Täter gewerbsmäßig vorgegangen sind.(Symbolfoto)

Diebstahl Supermarktmitarbeiter fassen Ladendiebe in Wittingen

In einem Supermarkt an der Celler Straße haben Mitarbeiter am Dienstagabend einen Ladendiebstahl gemeldet. Wie die Polizei berichtet, stellten die Mitarbeiter fest, dass ein vermeintlicher Kunde mehrere Spirituosen bei sich versteckte. Noch bevor die Polizei eintraf, wurden die Diebe von den Mitarbeitern gestellt. Es handelte sich um einen jungen Mann im Alter von 17 Jahren und einen 22-jährigen mutmaßlichen Mittäter. Eine weitere möglicherweise beteiligte Person konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Fund im Auto deutet auf gewerbsmäßigen Diebstahl hin

Im Auto der Männer fanden die Beamten präparierte Einkaufstaschen, zudem mögliches Diebesgut in Form von hochwertigen Alkoholika, Bekleidung und Kosmetika. Der Gesamtwert der Gegenstände liegt bei etwa 3.500 Euro.

Die beiden Beschuldigten wurden zunächst vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt. Nach Durchführung der Vernehmungen wurden sie wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an und werden von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt.

red

