„Antonia“ reißt Bäume um – Dauereinsatz für Gifhorner Feuerwehr

Kreis Gifhorn. Die B4 und B188 im Kreis Gifhorn sind am Montagmorgen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Die Feuerwehren sind in der Nacht erneut im Dauereinsatz.

Sturm "Antonia" sorgt in der Nacht zum Montag für Einsätze der Feuerwehren im Kreis Gifhorn wegen umgestürzter Bäume. Die B188 ist am Montagmorgen wegen Räumungsarbeiten vorübergehend gesperrt. (Symbolfoto)

Die Feuerwehren im Kreis Gifhorn sind in der Nacht zum Montag erneut im Dauereinsatz. Das teilt Tobias Nadjib, Sprecher der Gifhorner Kreisfeuerwehr am Montagmorgen mit. Am Montagmorgen ist die Bundesstraße B4 wegen Sturmschäden zwischen Gifhorn-Gamsen und dem Abzweig nach Wilsche gesperrt (Stand 6:42 Uhr). Das teilt die Verkehrsmanagement Zentrale Niedersachsen mit.

Auch die B188 ist laut Feuerwehr zwischen Osloß und Weyhausen am Montagmorgen wegen umgestürzter Bäume gesperrt (Stand 7.11 Uhr). Die Räumarbeiten der Feuerwehr laufen auf Hochtouren, um die Straßen wieder freizugeben.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Freiwillige Feuerwehren seit zwei Uhr Nachts im Kreis Gifhorn erneut im Einsatz

Nachdem in der vergangenen Woche zwei Orkanstürme den Kreis in Atem hielten, sorgt nun das Sturmtief „Antonia“ für Einsätze der Feuerwehren im Kreis. Sturmtief „Antonia“ habe aber in der Nacht von Sonntag auf Montag, 21. Februar, deutlich weniger Schäden angerichtet als die beiden vorherigen Unwetter, so Feuerwehrsprecher Nadjib.

Seit kurz vor zwei Uhr nachts sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren zu acht Einsatzstellen im Kreisgebiet ausgerückt. In Radenbeck, Hagen, Wilsche, Wesendorf, Wahrenholz, Boitzenhagen, Ettenbüttel und Kästorf mussten wieder umgestürzte Bäume von Fahrbahnen geräumt werden. Dabei mussten zeitweise die B4 und die L288 zwischen Boitzenhagen und Ehra gesperrt werden. Am Montagmorgen ist laut Feuerwehr nur noch die B188 zwischen Osloß und Weyhausen gesperrt.

So haben „Zeynep“ und „Ylenia“ den Kreis Gifhorn getroffen.

Drei Unwetterlagen in Folge bedeuten laut Sprecher Nadjib eine besondere Einsatzlast für die Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet. Dennoch konnten die Kräfte der Gifhorner Feuerwehren in dieser Nacht alle Einsätze umgehend abarbeiten. Grund zur Erleichterung: bis heute sind durch die drei aufeinander folgenden Stürme keine Verletzten oder Toten im Kreis Gifhorn zu verzeichnen gewesen.

Feuerwehr warnt alle Gifhorner weiter vor umstürzenden Bäumen

In den Morgenstunden am Montag kommen laut Sprecher Nadjib immer noch einzelne Einsätze hinzu. Obwohl der Sturm nachlasse, sei nicht auszuschließen, dass weitere Bäume umstürzen. Viele Bäume seien durch die Stürme der vergangenen Tage stark geschwächt. Die Feuerwehr warnt deshalb weiter vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen.

Lesen Sie mehr aus Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de