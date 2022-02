Alkohol, keine Fahrlizenz – Polizei im Kreis Gifhorn stoppt Autos

Gifhorn. In Gifhorn ist es auf einem Parkplatz zu einer Unfallflucht gekommen. In Steinhorst und Hankensbüttel leitete die Polizei Verfahren ein.

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Straße „Alter Postweg“ ist es am vergangenen Freitagvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Die betroffene Frau stellte laut Polizei auf dem Platz ihren weißen VW Tiguan gegen 6.30 Uhr ab. Als sie gegen 11.30 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, musste sie Beschädigungen am vorderen, linken Stoßfänger feststellen. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte den Unfallort unerlaubt verlassen. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.

Alkoholisiert und keine Fahrerlaubnis – Polizei ermittelt gegen zwei 33-Jährige

In Steinhorst hat die Polizei in der Nacht zu Freitag ein Auto verfolgt, da sie den Fahrer kontrollieren wollte. Als der Wagen zum Stehen kam, suchten die Beamten laut Mitteilung den 33-Jährigen auf und stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.

Andere Beamte stoppten am Montagnachmittag in Hankensbüttel einen anderen 33-Jährigen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann musste sich von der Polizeistation abholen lassen. Gegen ihn wird nun ebenfalls ermittelt.

red

