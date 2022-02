Abbesbüttel. Peter Rudke machte am Sonntag eine überraschende Entdeckung. Der Wolfsberater erklärt, was mit dem Tier passiert ist und was er über den Wolf weiß.

Dieser Wolf wurde vom Mittellandkanal aus in den Teich des Abbesbüttelers Peter Rudke, dessen Grundstück sich in der Marina Abbesbüttel befindet, gespült. Er ist höchstwahrscheinlich im Kanal ertrunken.

Toter Wolf in Abbesbüttel

Abbesbütteler findet toten Wolf in seinem Teich

Als der Abbesbütteler Peter Rutke am Sonntagnachmittag seine Gartenarbeiten erledigt und die Sturmschäden beseitigt hatte, traute er seinen Augen nicht. Das Fellbüschel, das er in seinem Teich treiben sah und das er für ein totes Reh hielt, entpuppte sich beim Rausziehen aus dem Wasser als Wolf. Ein Anblick, den Rutke sicher so schnell nicht vergessen wird.

Aus seinem 500 Quadratmeter großen Teich vor seinem Grundstück in der Marina Abbesbüttel hat er zwar schon einige Tiere gefischt. Aber einmal einem Wolf so nahe zu sein, hat sich der Jäger nicht träumen lassen.

Immer wieder kommt es vor, dass Tiere trotz Zaunbegrenzung in den Mittellandkanal fallen. Aufgrund der senkrechten Spundwände auf beiden Seiten kommen sie nicht mehr zurück ans Ufer. Das hat der Abbesbütteler, der täglich mit seinem Hund eine Runde macht, schon häufiger beobachtet. Sie sind gefangen im Wasser und werden durch die Strömung, die vorbeifahrende Berufsschiffe erzeugen, in das Hafenbecken gespült – oder in seinen angrenzenden Teich. So ist es offenbar auch dem Wolf ergangen.

Dieser Wolf wurde vom Mittellandkanal aus in den Teich des Abbesbüttelers Peter Rudke, dessen Grundstück sich in der Marina Abbesbüttel befindet, gespült. Er ist höchstwahrscheinlich im Kanal ertrunken.

„Ich dachte, es wäre ein Reh“, schildert Rudke gegenüber unserer Zeitung den Fund am Sonntag. Denn das sei schon öfter vorgekommen. Manchmal lebte es noch und konnte vom Teich aus zurück aufs flache Ufer, manchmal war es schon tot angespült worden.

Junges Tier wollte über Territorium hinaus die Gegend erkunden

Als er das Tier aus dem Wasser bergen und an Land ziehen wollte, wurde er schon bei der Pfote stutzig. Als er dann den Kopf des Wolfs sah, traute er seinen Augen nicht. Sofort informierte er den Gifhorner Wolfsberater Karl-Gustav Laser, der vorbeikam. „Ich habe das Tier grob untersucht, um Verletzungen auszuschließen“, sagt er. Die konnte er nicht finden. „Es ist wahrscheinlich im Kanal ertrunken“, ist Lasers Vermutung. Der Kadaver wurde nun gefrostet und wird diese Woche nach Berlin geschickt. Dort wird sein Gesundheitszustand genauer gecheckt, seine Herkunft ermittelt. „Es war ein junges Tier. Es war offenbar allein unterwegs und wollte ml über sein Territorium hinaus die Gegend erkunden.“

Laut Laser wurden bisher acht Wölfe im Kreis Gifhorn tot aufgefunden – sieben davon im Straßenverkehr, dieser nun ist der erste Wolf, der ertrunken ist. Aber Laser sagt auch: „Das sind die Tiere, von denen wir wissen. Es gibt sicherlich auch eine Dunkelziffer im Bereich von ICE-Bahnstrecken.“ Dass Wölfe irgendwo gehäuft tot gefunden worden wären, kann Laser nicht bestätigen. Es gebe keine lokalen Schwerpunkte. Allerdings seien im Nordkreis viele Rudel beheimatet.

Abbesbütteler wünscht sich Ausstiegsrampen für Tiere am Kanal – so wie ich Frankreich

Solche Ausstiegsrampen würde sich der Abbesbütteler auch am Mittellandkanal wünschen, die Tiere vor dem Tod im Wasser bewahren könnten. Foto: Privat / Peter Rudke

Peter Rudke bedauert, dass sich der Mittellandkanal trotz Einzäunung für viele Tiere zur tödlichen Falle entwickelt. Oft konnte die Feuerwehr glücklicherweise schon Tiere befreien, wenn sie rechtzeitig informiert wurde. „Auch mir ist es schon einmal gelungen, ein junges Reh aus dem Kanal zu retten. Von meinem Grundstück aus hatte ich die Klagelaute gehört und bin zum Kanal gelaufen. Über eine der Leitern bin ich dann in den Kanal gestiegen und habe das Tier schwimmend erreichen und auch greifen können. Als ehemaliger Rettungsschwimmer tut man das einfach“, schildert Rudke.

„Es gibt über einige Kilometer keine Ausstiegsmöglichkeiten. Für Menschen, die ins Wasser fallen, ist an beiden Uferseiten nach jeweils 50 Metern Strecke eine Leiter installiert.“ Der Abbesbütteler würde sich wünschen, dass die Wasser- und Schifffahrtsbehörde eine Lösung findet. Als Beispiel nennt er Frankreich: Auf seinen Bootsreisen habe er schon bei Spundbohlen-Ufern Ausstiegsrampen gesehen, die an die Spundwände geschweißt wurden. „Viele Tiere könnten so vor dem Tod durch ertrinken bewahrt werden.“

