400 Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen kamen in Gifhorn am Montag zusammen. Dieses Foto ist ein Archivbild und zeigte eine bereits vergangene Demo.

Corona-Demos in Montag Corona: 520 Teilnehmer demonstrieren in Gifhorn

Wie in den vergangenen Wochen auch liefen die Demonstrationen der Gegner und Befürworter der Corona-Maßnahmen weitgehend friedlich und ohne Zwischenfälle. Allerdings müssen mehrere Teilnehmer mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung beziehungsweise Nötigung rechnen.

Die erwartete Teilnehmerzahl der Montagsspaziergänge unter dem Motto "transparenter, politischer Dialog“ von 800 Teilnehmern wurde am Montag laut der stellvertretenden Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer nicht erreicht: In der Spitze schlossen sich dem Aufzug durch das Stadtgebiet 400 Protestierende an. Begonnen hatte die Veranstaltung der Kritiker mit einem kleinen Autocorso nebst Kundgebung auf dem Schützenplatz. Zudem gab es an drei Standorten Mahnwachen.

An den beiden Kundgebungen des Bündnisses für Solidarität unter dem Titel „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“ auf dem Schiller- und Marktplatz nahmen letztlich 120 Personen teil.

Laut Seffer kam es erneut zu Verstößen gegen die Maskenpflicht im einstelligen Bereich. Den Betroffenen droht nun eine Ordnungswidrigkeit.

dak/red

