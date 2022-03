Autofahrerin fährt mit 3,02 Promille durch Isenbüttel

Isenbüttel. Die Gifhorner Polizei hielt am Sonntag eine Frau an, weil sie in Schlangenlinien fuhr. Wie sich herausstellte, war nicht nur Alkohol ein Problem.

Die Polizei hat am Sonntag eine 46-jährige Autofahrerin in Isenbüttel angehalten. (Symbolbild)

Da das Auto vor ihnen langsam und in Schlangenlinien fuhr, haben Zeugen am Sonntagmittag die Polizei gerufen. Beamte der Polizei Gifhorn stellten das Auto und dessen Fahrerin in Isenbüttel fest. Bei der Kontrolle der Frau ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 3,02 Promille.

Einen Führerschein konnte die 46-Jährige nicht vorzeigen, die Fahrerlaubnis hatte sie bereits wegen eines ähnlichen Delikts verloren. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, berichtet Gifhorns Polizei.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte reißen in Wittingen Schultür-Griff ab

Zudem berichtet die Polizei-Dienststelle von einer Sachbeschädigung an der IGS Wittingen. Unbekannte rissen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen den Griff der Haupteingangstür der Schule ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter (05831) 252880 an die Polizei Wittingen.

Mehr aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de