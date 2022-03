Gifhorner Realschüler lernen Tango, Cha-Cha-Cha und Discofox

Gifhorn. In Kooperation mit dem Tanzsportclub Gifhorn erhalten alle Dietrich-Bonhoeffer-Realschüler einen Monat lang professionellen Tanzunterricht.

Tango, Cha-Cha-Cha und Discofox steht jetzt auf dem Stundenplan der Schüler der Gifhorner Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. Sehr zur Freude von Schulleiterin Monika Niemann, für die Gesellschaftstanz „in Grundzügen einfach zur Ausbildung dazugehört“. Möglich wurde das Sportangebot durch die Kooperation mit dem Tanzsportclub (TSC) Gifhorn.

„Dadurch kommen wir auch durch die Corona-Gelder nicht nur in den Genuss von professionellen Tanzlehrern, sondern ermöglichen auch in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten mit geschlossenen Hallen nachhaltigen Sportunterricht, der benotet wird. Tanzen ist Teil des Schullernplans“, erklärt die Pädagogin. Und natürlich sei der Tanzunterricht für viele Schüler eine willkommene Vorbereitung auf den Abschlussball.

Aber auch die 5. und 6. Klassen sind mit von der Partie und der erste Tag sei super angelaufen, wie Tanzlehrerin Gaby Michel lachend berichtet: „Sicherlich gab es skeptische Reaktionen, aber laute Musik und brüllen hilft.“ Laut war zumindest die Musik in der in der Aula, als die 10. Klassen sich mit den ersten Tanzschritten vertraut machten. Unter der Anleitung von Gab Michel und René Dennes tauten die Jugendlichen aber immer mehr auf und auch die Schulleiterin machte so manchen Schritt mit.

„Vor allem die Jungs sind sich ihres Körpers noch sehr unsicher und müssen manchmal ein bisschen gedrängt werden, aber innerhalb ihrer Klassen tauen sie auf und lernen, sich zu bewegen“, sagt Monika Niemann. Das zunächst auf einen Monat befristete Angebot gibt es zum ersten Mal an der Realschule und die Rektorin hofft, dass einige Schüler großen Spaß daran finden und möglicherweise in den Nachwuchsbereich des TSC wechseln.

Der Tanzsportclub bietet sogar Freitagnachmittags im Vereinsheim ein Motivationstraining für alle Schüler an. „Da können sie dann das Gelernte aufbereitet“, wie Gaby Michel mitteilt. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dennes wird sie in den Klassen auch einen Gruppentanz einstudieren, den dann alle Klassen gemeinsam tanzen sollen. Einen ersten Auftritt hat der TSC auch schon vorbereitet. Während des Turnierwochenendes Ende März ist eine Showeinlage geplant, bei der möglichst viele Dietrich-Bonhoeffer-Realschüler den Gruppentanz aufführen können.

„Wir sind sehr froh, dass TSC-Präsident Günter Kraft unserer Schule so freundschaftlich verbunden ist. Auch dadurch geling es uns, unsere coronabedingten Probleme beim Sportunterricht zumindest zum Teil zu lösen“, betont Monika Niemann.

