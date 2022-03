Junge Fahranfänger beim Rasen vor Gifhorner Kita erwischt

Gifhorn. Die Polizei kontrollierte Autofahrer in der Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten am Pommernring. Vor allem Fahranfänger fielen negativ auf.

Am Freitag, dem 4. März kontrollierte die Polizei Autofahrer vor einem Kindergarten in Gifhorn.

Bei einer Tempokontrolle vor der Kita am Pommernring hat die Polizei am Freitagmorgen fast zwei Dutzend Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Von 320 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 23 nicht an die Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zwischen 7 und 9 Uhr fand die Kontrolle am Freitagmorgen mit einem Messfahrzeug statt. Um 7.42 Uhr fuhr eine 20-jährige Gifhornerin fast mit Tempo 70 an der Kita entlang und bremste erst, als sie die Kontrolle bemerkte. Eine 18-Jährige war mit Tempo 65 unterwegs. Beide Fahranfängerinnen müssen nun mit Bußgeldern über 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei kündigt in Gifhorn in den kommenden Tagen weitere Verkehrskontrollen Min sensiblen Bereichen an, um „die schwächsten Verkehrsteilnehmer“ zu schützen.

red

