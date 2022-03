Mehr als 120 Meiner zeigen Mitgefühl mit der Ukraine

Meine. Bürger zünden Kerzen an und platzieren sie auf einem XXL-Friedenssymbol. Redner finden passende Worte. Am Mittwoch gibt es erneut eine Mahnwache.

Zu einer Mahnwache für die Ukraine auf dem Meiner Marktplatz waren am Mittwoch mehr als 120 Bürger gekommen. Den Friedensaufruf hatte eine private Initiative mit Unterstützung von Ratsmitgliedern, der Kirche, den Landfrauen und der Flüchtlingshilfe gestartet, heißt es in der Mitteilung an die Presse. Unter dem Motto: „Mahnwache für Frieden und Solidarität und gegen jede Form der Aggression und Propaganda“ drückten sie auf diese Weise ihr Mitgefühl aus und gedachten mit angezündeten Kerzen der Opfer des Krieges. Diese wurden auf einem etwa sechs Meter großen Peace-Symbol platziert, um ein leuchtendes Zeichen für Frieden in der Ukraine zu setzen.

Die Teilnehmer brachten ukrainische Fahnen und Plakate gegen den Krieg mit. Das Ratsmitglied Felicitas Nadjib fand emotionale Worte. Ein Angriff auf die Ukraine sei auch ein Angriff auf unsere Demokratie und unsere Werte, heißt es in dem Bericht. Pastor Willy Manzanza von der der katholischen Kirche Meine betonte, dass Krieg bereits in den Köpfen der Menschen beginne.

Mit einer Schweigeminute wurde allen, die unter dem Krieg und seinen Folgen leiden, gedacht. Die Initiatoren waren sichtlich bewegt von der großen Resonanz der Aktion: „Wir mussten einfach etwas unternehmen und unseren Gedanken Ausdruck verleihen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen zu dieser sehr kurzfristig organisierten Mahnwache kommen“, sagten sie.

Auch nächsten Mittwoch ist wieder eine Mahnwache auf dem Marktplatz in Meine geplant.

