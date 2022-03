Umwelttag im Kreis Gifhorn: Bürger fischen Müll aus Natur

Am Samstag, den 12. März, sammelten viele Bürger beim Umwelttag, der coronabedingt in den zwei Vorjahren pausieren musste, in den Gemeinden Müll in der Landschaft auf. Mit dabei waren auch Familien in Wilsche.

Foto: Daniela König / BZV