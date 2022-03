360 Menschen bei Kundgebungen am Montagabend in Gifhorn

360 Personen haben sich in Gifhorn am Montagabend zu verschiedenen Kundgebungen getroffen.

Rund 360 Personen haben sich am Montagabend zu verschiedenen Kundgebungen in Gifhorn versammelt. Wie die Polizei berichtet, kamen ab 19.30 Uhr circa 60 Personen auf dem Schillerplatz zusammen, um ein Zeichen für „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“ zu setzen.

Bis zu 300 Personen trafen sich unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ zu einem Aufzug durch die Stadt über die Celler Straße, die Herzog-Franz-Straße, den Schillerplatz und die Allerstraße. Nach einer Abschlusskundgebung auf dem Schützenplatz endete die Versammlung gegen 20 Uhr.

Der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kam der Großteil der Teilnehmenden nach. Gegen einzelne Teilnehmende wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung eingeleitet, die Anzahl liegt jedoch im einstelligen Bereich.

