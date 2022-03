Corona: Zahlreiche Neuinfektionen in Gifhorner Kitas

Gifhorn. 337 Neuinfektionen wurden am Dienstag für den Landkreis Gifhorn registriert. 30.666 Personen haben sich damit seither angesteckt, 275 Personen starben an oder mit Corona. Die 7-Tage-Inzidenz klettert auf 1.622,8 (+ 18,4).

Die Zahl der positiven Fälle an Schulen und Kitas steigt. Neuinfektionen wurden ermittelt in der Kita Ohof (1), der DRK-Kita Calberlah in der Posenerstraße (3), der Kita Abbesbüttel (1), der DRK-Kita Meinersen Süd (1) und Müden (1), Meinersen Nord (4), der Kita Wahrenholz (2) und in der Kita „Villa Kunterbunt“ (2) in Wilsche.

Corona-Fall: Sparkasse Müden bleibt bis Mittwoch erst mal geschlossen

Weil es einen bestätigten Corona-Fall in der Sparkassen-Filiale Müden gibt, bleibt die Geschäftsstelle bis voraussichtlich Mittwoch, 16. März, zu. Der Selbstbedienungsbereich bleibt für Kundinnen und Kunden aber uneingeschränkt zugänglich, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die telefonische Erreichbarkeit ist über das Dialog-Center unter der (05371) 81499999 sichergestellt.

„Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Gifhorn zusammen, das derzeit intensiv die Infektionsketten überprüft. Dabei wird umgehend und gezielt auf alle Personen und Kunden zugegangen, die in der letzten Zeit mit der erkrankten Person in Kontakt standen“, wird Vorstandsvorsitzender Stefan Gratzfeld zitiert. Die in Kontakt zur betroffenen Person stehenden Sparkassen-Mitarbeiter würden umgehend einem PCR-Test unterzogen, um schnellstmöglich Klarheit zu erlangen.

