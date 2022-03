Eine Zeugin hat zwei Männer beobachtet, wie sie in Gifhorn an Autos randalierten.

Polizei Gifhorn Zwei Männer randalieren in Gifhorn an geparkten Autos

Eine Zeugin hat am vergangenen Montagabend in Gifhorn die Polizei gerufen. Sie hatte laut Mitteilung zwei Männer bemerkt, die Außenspiegel von geparkten Autos im Hängelmoor beschädigten. Die Beamten trafen die beiden Männer, 22 und 36 Jahre alt, in Tatortnähe an.

Polizist beobachtet Mann, wie er erneut randaliert

Sie waren mit 1,39 und 2,57 Promille deutlich alkoholisiert und machten keine Angaben zum Tatvorwurf der Sachbeschädigung. Nachdem sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, schlug einer der beiden in der Limbergstraße erneut gegen einen geparktes Auto. Dies wurde von Polizeibeamten beobachtet, der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Aus diesem wurde er am Morgen entlassen.

Bei sieben Autos wurden beschädigte oder verbogene Außenspiegel festgestellt, der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

red

