Stadt Gifhorn: Anbei eine PM über den Hilfsgütertransport für die ukrainische Partnerstadt Korssun. Am vergangenen Freitag sind 7 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit zwei Logistik-Lkw und einem Anhänger zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren. An Bord 10 Tonnen humanitäre Hilfsgüter im Wert von 40 000 Euro. Am Sonntagmorgen sind die Kameraden wieder nach Gifhorn zurückgekehrt. Das Foto zeigt die Gruppe vor der Abfahrt. Bürgermeister Matthias Nerlich hat sie verabschiedet.