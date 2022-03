Polizei-Einsatz Mann zieht Waffe an Gifhorner Tankstelle – Polizei greift ein

Aus einer akuten Gefahrensituation rief ein 22-Jähriger in Gifhorn über den Notruf die Polizei um Hilfe. Er und sein Bruder wurden durch zwei Männer bedroht. Im Notruf schilderte der 22-Jährige, dass einer dieser Männer bereits ein Messer in der Hand halte und auf ihn zugehe. Mehrere Einsatzkräfte kamen umgehend an den Ort und konnten einen Angriff verhindern. Jetzt laufen Ermittlungen.

Die brenzlige Situation spielte sich laut Polizei am Sonntagnachmittag, 20. März, auf einem Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße in Gifhorn ab. Der 22-Jährige und sein Bruder sind nach den Erkenntnissen der Polizei von einem 45-jährigen Mann und seinen ebenfalls 45-jährigen Begleiter mit einer Waffe bedroht worden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Polizisten mussten bei dem Einsatz in Gifhorn ihre Dienstwaffe ziehen

Als die Kräfte der Polizei Gifhorn an der Tankstelle eintrafen, waren vier Männer vor Ort. Da für die zunächst nicht eindeutig erkennbar war, wer genau das im Notruf genannte Messer bei sich hatte, wurden alle vier aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Zwei Beamte zogen aufgrund der akuten Gefährdung auch ihre Dienstwaffe.

Als die Situation entschärft war, stellte sich für die Beamten heraus, dass die vier sich Männer kannten. Eine vergangene Streitigkeit war laut Polizei offenbar der Grund, weshalb der 45-Jährige den 22-Jährigen und seinen Bruder mit der Waffe bedroht hatte. Bei der dabei in der Hand gehaltenen Waffe handelte es sich um einen nicht ausgefahrenen Teleskopschlagstock.

Gegen 45-Jährigen und seinen Begleiter laufen jetzt Verfahren

Gegen den 45-Jährigen leitete die Polizei Verfahren wegen Bedrohung und Beleidigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Gegen den ebenfalls 45-jährigen Begleiter wurde ebenso ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de