3 Tage Party in Weyhausen Festakt mit Elvis-Double, Schlagermuuv & Comedian in Weyhausen

Das Boldecker Land feiert 50. Geburtstag – und zwar im Austragungsort Weyhausen, nachdem das Los entschieden hatte. Jetzt steht auch das Programm für das dreitägige Festwochenende auf dem Sportplatz an der Mehrzweckhalle fest. Wie Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff mitteilt, umfasst es vom 24. bis 26. Juni eine große Abendvesper, einen kleinen Festplatz, den berühmten Schlagermuuv des 11er Rates Weyhausen, zwei Partyabende, ein Kinder- und Jugendfest mit Unterstützung der Grizzlys Wolfsburg und zum Abschluss ein Konzert von Elvis-Tribute-Künstler Rusty. Tickets gibt es dazu ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land am Eichenplatz zu den bekannten Öffnungszeiten und online unter www.boldecker-land.de zu kaufen.

Das Programm im Detail:

Donnerstag, 23. Juni:

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

18 Uhr: Jubiläums-Ratssitzung im Festzelt mit allen Gemeinderäten

Freitag, 24. Juni:

18 Uhr: Jubiläumsvesper 50 Jahre Boldecker Land und Benni Stark: Der Comedian aus Lübeck, der gelernter Herrenausstatter ist, kombiniert Gucci und Ghetto und vereint auf der Bühne das, was eigentlich nicht zusammenpasst. Zwischen absurdem Verhalten und fragwürdiger Geschehnisse geht der junge Comedian den skurrilsten Fragen nach, mi dnene man als erfahrener Herrenausstatter auf der Verkaufsfläche konfrontiert wird. Benni Stark war mit seinem Stand-Up-Programm bereits unter anderem in TV-Shows wie „NightWash” und in der „Comedy Kneipe”. Eintritt: 17,50 Euro.

21.30 Uhr: Party mit Jembker Hof feat. Pampas Revival. Eintritt: 5 Euro (in Jubiläumsvesper enthalten)

Samstag, 25. Juni:

ab 14 Uhr: Schlagermuuv durch Weyhausen – in Kooperation mit dem 11er Rates. Wagenanmeldungen ab sofort möglich. Eintritt: 8 Euro. Anschießend Einlass ins Festzelt für Muuvgänger (Tickets vorbehaltlich)

19 Uhr: Festzeltparty mit Musik von Confect. Eintritt: 8 Euro.

Sonntag, 26. Juni:

13.30 Uhr: Kinder- und Jugendfest mit den Grizzlys Wolfsburg. Seniorenkaffee im Festzelt.

17 Uhr: Las Vegas Show von Rusty. Seit 31 Jahren performt er hauptberuflich als Elvis-Double. Seit 2006 schneidern die Originalschneider von Elvis Presley die Kostüme für Rusty. Eintritt: 10 Euro.

Anmeldungen für die Wagen zum Schlagermuuv unter post@boldecker-land.de oder unter (05362) 97810 -oder beim 11er Rat Weyhausen.

Bürgermeisterwette gilt bis 30. September: 50 Bänke in Feldmark aufstellen

Bis dahin steht auch immer noch eine Wette offen: Ehrhoff hatte gewettet, dass die Mitgliedsgemeinden es bis zum 30. September nicht schaffen, in Summe 50 Holzbänke zu spenden und in der Feldmark aufzustellen. Jetzt sind also die Bürger gefragt, sich zu beteiligen. Sollte die Anzahl nicht zusammen kommen, verwandelt sich das Rathaus an Halloween in ein Spukschloss – mit Süßes und Saurem für die Kleinen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de