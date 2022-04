Polizei warnt vor Taschendiebstählen in Gifhorn – Zahl nimmt zu

Besonders in Gifhorner Supermärkten schlagen laut Polizei in letzter Zeit häufig Taschendiebe zu. Beim Einkauf aber auch an anderen Orten in der Öffentlichkeit, wie beispielsweise am Bahnhof, sollten Wertsachen nicht offen sichtbar sein. Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Taschendiebstählen.