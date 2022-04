Unfallstatistik im Kreis GF Rekordtief: So wenig Unfalltote im Kreis Gifhorn wie noch nie

Gifhorn. Dafür krachte es laut Verkehrsunfallstatistik der Polizei 2021 in Gifhorn häufiger an Bäumen. Es gibt weniger Unfall-Hotspots in Stadt und Kreis.