C&A in Gifhorn schließt Modekette C&A verlässt Gifhorn, Woolworth wird neuer Mieter

Die C&A-Filiale im Steinweg (Hempel-Galerie) in der Gifhorner Fußgängerzone wird Ende August 2022 schließen. Sie gibt es seit September 2004.

Gifhorn. In der Hempel-Galerie in der Fußgängerzone endet der Mietvertrag für C&A Ende August. Im Spätherbst will Nahversorger Woolworth eröffnen.