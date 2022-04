Winkler Bürger benötigen die Schickebrücke weiter

Winkler Bürger benötigen den Verbindungsweg über die Schickebrücke: Über die Forderung des Naturschutzbeauftragten Jürgen Wagner, den Weg zwischen dem Kellerberg in Winkel und dem Wittkopsweg in Gifhorn für den Fahrzeugverkehr zu sperren, hat unsere Redaktion bereits Ende März berichtet.

Für viele Winkler stellt dieser Weg jedoch eine wichtige Verbindung zwischen Winkel und Gifhorns Norden dar – wie sich bei einer Haustürbefragung im Winkels Ortskern herausstellte. 77 Prozent der Befragten sind gegen eine Sperrung. Viele Menschen nutzen diesen Weg für den täglichen Arbeitsweg. So auch Arndt Messer und Kathrin Niebuhr – sie sind Mitarbeiter des Pflegedienstes „Aktive Engel“ und fahren diese Strecke mehrmals täglich, um Pflegebedürftige zu betreuen.

„Eine Sperrung des Weges würde für mich eine Verdopplung der Fahrstrecke und der Fahrzeit bedeuten. Auf das Auto verzichten kann ich auch nicht, da Pflegematerialien transportieren werden müssen und die Fahrzeiten zwischen den einzelnen Pflegestellen zu lang wären“, argumentiert Messer.

In Anbetracht der momentanen Energie- und CO 2 -Diskussion und der hohen Spritpreise, sei eine Verlängerung der Fahrstrecke nicht nur sehr teuer, sondern auch ökologisch nicht vertretbar. Laut Jürgen Wagner würden zu viele Autos dort zu schnell fahren, erzählt Messer. Jedoch habe er hierfür keinerlei aussagefähige Zahlen genannt.

Der aufwirbelnde Staub sei hingegen sicherlich ein Problem. Eine angepasste Fahrweise würde die Staubbildung allerdings erheblich vermindern, sind sich Messer und Niebuhr einig. Hierauf sollte durch Hinweisschilder und Geschwindigkeitsbegrenzungen hingewiesen werden. Polizeikontrollen würden die Durchsetzung zudem unterstützen. Bevor man über die Sperrung des Weges nachdenke, solle erst einmal diese Maßnahmen umgesetzt werden. „Gerne bieten wir Herrn Wagner an, in einem gemeinsamen Gespräch nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die sowohl dem Naturschutz, als auch den Bedürfnissen der Bürger gerecht werden können“, so Messer.

red

