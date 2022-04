Dauerausstellung im Steinhorster Schulmuseum neu konzipiert

Es wird gewerkelt, geräumt, gestaltet und die Layouts wandern neben den Exponaten Stück für Stück in die Vitrinen. Im Schulmuseum Steinhorst ist der Countdown für die Präsentation der neuen Dauerausstellung gestartet. Dort, wo jetzt noch vieles wie auf einer großen Baustelle aussieht, wird am Karfreitag alles parat sein für die künftigen Besucher.

Hinter Kuratorin Wiebke Manzke und dem Team des Schulmuseums Steinhorst um Lisa-Marie Trodtfeld liegen intensive Monate. Fast ein Jahr haben die Vorbereitungen seit der ersten Idee gedauert. Nun wird die neue Schau viele Spotlights der Schulgeschichte von der Antike bis ins neue Jahrtausend zeigen. Rund 20 Jahre war die Dauerausstellung unangetastet, nun ist sie komplett neu konzipiert worden.

Fachbereichsleiterin Alexa von der Brelje würdigt einen besonderen Aspekt: „Die Ausstellung haben die Kolleginnen und Kollegen des Schulmuseums in echter Eigenleistung mit viel Engagement und Herzblut auf die Beine gestellt. Häufig werden für Planung oder inhaltliche Gestaltung externe Agenturen beauftragt. Wir haben alles aus eigener Kraft und Expertise geschafft.“

Wiebke Manzke zeichnet sich für die Sammlungen der Museen verantwortlich, die zur gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises gehören. Doch auch Ausstellungen kuratiert sie immer wieder. Grund genug für Geschäftsführerin Gunhild Posselt, ihr auch diese Aufgabe zuzutrauen.

Schreiben, Lesen und Rechnen stehen im Mittelpunkt der Entwicklung des ländlichen Schulwesens, die im Museum vermittelt wird. Menschen sind geprägt von ihrer Schulzeit, doch die verläuft stets individuell und im Kontext ihrer Zeit. „Schule ist immer auch Spiegelbild herrschender gesellschaftlicher Normen und Wertevorstellungen“, sagt Wiebke Manzke. Diesen Wandel und die Charakteristika der einzelnen Epochen hat sie in den Mittelpunkt gestellt. Nahbar soll das in Steinhorst Gezeigte sein: Besucherinnen und Besucher können auch selbst einmal die Gänsefeder in die Hand nehmen und in das Schreibgefühl vergangener Tage eintauchen oder lang vergessene Alltagsgegenstände aus der eigenen Schulzeit wiederentdecken.

Am Osterwochenende von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag sind das Schulmuseum und auch das gegenüberliegende Kulturcafé jeden Tag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldungen zur historischen Schulstunde für Kinder sind unter (05148) 4015 (Anrufbeantworter) oder per E-mail an steinhorst@museen-gifhorn möglich. Für den Osterbrunch oder eine Tischreservierung bitte unter (0175) 321 16 09 im Kulturcafé melden.

red

