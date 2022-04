„Feuerhörnchen“: Groß Schwülper gründet eine Kinderfeuerwehr

Die Planungen und Vorbereitungen zur Gründung der Kinderfeuerwehr in Groß Schwülper – mit Platz für bis zu 25 Kindern – laufen seit dem vergangenen Jahr.

„Durch die vielen Vorgaben zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in der Samtgemeinde Papenteich, konnten wir nicht wie geplant bereits im letzten Jahr an den Start gehen. Nun ist es uns allerdings möglich, die ersten Termine bekanntzugeben und mit einem großen und motivierten Team an Betreuern loszulegen“, berichtet Celina Hartmann, Gründungsmitglied der Kinderfeuerwehr Groß Schwülper.

Auch einen Namen für die jüngsten Brandschützer gibt es bereits: Ab dem 12. Juni sorgen die Feuerhörnchen für den nötigen Nachwuchs in der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schwülper.

„Wir sind aktuell sehr gut aufgestellt“, freut sich Ortsbrandmeister Falk Bernhardt. „Aber niemand weiß, wie es in Zukunft um unseren Nachwuchs bestellt ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass sich ein Team von Betreuern gefunden hat, um nun unsere Kinderfeuerwehr zu gründen und zu führen.“ Für alle interessierten Kinder zwischen 6 und 10 Jahren gibt es zwei Informations-Veranstaltungen, an denen bereits erste Einblicke in die künftigen Dienste gewonnen werden und Eltern Fragen rund um die Organisation loswerden können. Die Veranstaltungen sind am 14. Mai und am 21 Mai jeweils von 11 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus Groß Schwülper (Flachskamp 24). Im Schwerpunkt der Feuerhörnchen steht die frühkindliche Brandschutzerziehung. aber auch Spiel und Spaß sowie Gruppenarbeiten

red

