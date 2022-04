Motorradunfall in Gifhorn – Fahrschülerin kollidiert mit Lkw

Gifhorn. Im Landkreis Gifhorn haben sich in kurzer Zeit drei Motorradunfälle ereignet, berichtet die Polizei. Vier Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser.

Ein Rettungshubschrauber brachte am Mittwoch eine 28-jährige Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Sie hatte in Gifhorn einen Unfall. (Symbolbild)

Nachdem es bereits am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall im Westen des Landkreises Gifhorn gekommen war, bei dem eine 17-Jährige Motorradfahrerin verletzt wurde, haben sich am Dienstagabend und am Mittwochmorgen zwei weitere, schwere Unfälle mit Motorradfahrenden ereignet.

Auf der Steinhorster Straße bei Groß Oesingen kollidierte am Dienstag gegen 21 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer auf freier Strecke mit einem Wildtier. Er und seine 46-jährige Sozia kamen hierdurch zu Fall, verletzten sich und mussten anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rettungshubschrauber in Gifhorn im Einsatz: Verletzte Fahrschülerin kommt in Klinik

Eine 28-Jährige Fahrschülerin aus Hankensbüttel kollidierte mit ihrem Motorrad am Mittwoch gegen 09.45 Uhr beim Rechtsabbiegen mit einem entgegenkommenden Lkw auf der Wolfsburger Straße in Gifhorn. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen werden musste. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.

Beide Unfälle wurden von der Polizei aufgenommen. Die näheren Unfallumstände sind jeweils Teil polizeilicher Ermittlungen.

Mehr aus Gifhorn: Gifhorns Post-Belegschaft zieht im Herbst dieses Jahres um

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de