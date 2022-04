Rohrbruch in Meinersen – Polizei steht beinahe unter Wasser

Beim Ausbau des Glasfasernetzes hat die Baufirma am Nachmittag eine Trinkwasserhauptleitung des Wasserverbandes Gifhorn in der Dalldorfer Straße beschädigt. Bürgerinnen und Bürger aus Meinersen haben zum Teil kein Wasser, berichtet der Wasserverband auf seiner Homepage. Er arbeite auf Hochtouren an der Reparatur. Es sei damit zu rechnen, dass die Arbeiten bis in den späten Abend dauern werden.

Zuvor war schon die Meinerser Feuerwehr alarmiert worden. „Das war gegen 15.15 Uhr“, berichtet der Presssprecher Carsten Schaffhauser auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Leitung spülte kräftig Wasser heraus“ – die 300-Millimeter dicke Hauptleitung transportiere seinen Angaben zufolge rund 700 Kubikmeter Wasser in der Stunde. „Das Wasser spülte auf die Straße und drohte in das Gebäude der Polizeistation zu laufen.“

Unter der Leitung von Martin Westermann haben acht Feuerwehrleute Türen vor dem Wasser geschützt, die Fangkörbe aus den Regenwasserabläufen genommen, um ein schnelles Abfließen zu erreichen, und das Wasser von der Straße geschoben. Der Einsatz habe rund eine Stunde gedauert. Die Wasserleitung sei nun bis zur Reparatur abgeschaltet.

