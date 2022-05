Gifhorns Linke hat Landtagskandidaten ernannt

Gifhorn. Für den Wahlkreis Gifhorn-Nord tritt Nicoline Rohweder an, für Gifhorn-Süd Andreas Mantzke.

Die Gifhorner Linke hat auf ihrer Wahlversammlung neben parteiinternen Funktionären vor allem die Direktkandidaten für die diesjährige Landtagswahl gewählt. Für den Wahlkreis 5, der den Nordkreis Gifhorns und Teile Wolfsburgs umfasst, geht die jetzige Kreisvorsitzende Nicoline Rohweder aus Brome ins Rennen. „Es wird unsere Aufgabe als Linke sein, an der Seite der Gewerkschaften für eine bessere Entlohnung der Pflegekräfte zu kämpfen, wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben. Zudem wollen wir den Ausbau des ÖPNV weiter vorantreiben, um die ökologische Transformation sozial gestalten zu können“, wird Rohweder in einer Pressemitteilung zitiert.

Die 34-Jährige ist Mutter einer vierjährigen Tochter und als Berufsschullehrerin an der BBS 1 Gifhorn in der Abteilung Pflege und Sozialpädagogik tätig. Auf den Platz des Direktkandidaten für den Wahlkreis 6, den Südkreis Gifhorns also, wurde der Kreisvorsitzende Andreas Mantzke von den Mitgliedern gewählt.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mantzke wolle sich dafür einsetzen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie finanziell Schwachen eine starke Stimme im Landtag bekommen.

Aus Sicht Mantzkes müsse es vor allem einen Ausbau der demokratischen Mitbestimmung in der Wirtschaft geben, um der sozial-ökologischen Transformation der Industrie oder auch dem Pflegenotstand effektiv begegnen zu können, ohne dass das Gemeinwohl dabei das Nachsehen habe, heißt es in der Mitteilung. Andreas Mantzke ist 35 Jahre alt und als Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche tätig.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de