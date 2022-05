Schwerer Unfall bei Ehra – Auto überschlägt sich

Ehra. Zwei Menschen verletzten sich am Dienstagvormittag leicht und mussten ins Krankenhaus. Beide Autos waren wirtschaftlicher Totalschaden.

Gifhorns Polizei berichtet von einem schweren Unfall nahe des VW-Prüfgeländes in Ehra. (Symbolbild)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstag gegen 11.10 Uhr auf der Landesstraße 288 am VW-Prüfgelände bei Ehra gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Gifhorner Polizei übersah der Fahrer eines VW Arteons beim Abbiegen in die Zufahrt zum Testgelände einen entgegenkommenden VW Tiguan.

Durch den Unfall überschlug sich der Tiguan und kam auf dem Dach zu liegen, der Arteon wurde in die Zufahrt geschleudert. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, berichtet Gifhorns Polizei.

Unfall im Kreis Gifhorn: Fahrerin und Fahrer kommen ins Krankenhaus

Sowohl die Tiguan-Fahrerin als auch der Arteon-Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

Kurz zuvor mussten zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr in den Gifhorner Nordkreis ausrücken: Dort stand ein Transporter quer auf der B4.

