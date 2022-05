Am Vatertag Verbot von Glasflaschen auf den Schlosswiesen und am Tankumsee

Der Tankumsee gehört zu den in der Region beliebtesten Naherholungsgebieten – auch am Himmelfahrtstag beziehungsweise Vatertag.

Gifhorn. Für die einen Himmelfahrt, für die anderen Vatertag: am Donnerstag sind an Isenbüttels Tankumsee und am Schlosssee in Gifhorn keine Glasflaschen erlaubt.