Gifhorn. Der Maskierte rief laut „Überfall!“ – Am Ende hat er den Markt dennoch ohne Beute verlassen. Außerdem: Fahrerflucht nach Fahrradunfall in Gifhorn.

Überfall im Getränkemarkt „TrinkGut“ in Gifhorn. Der Täter floh ohne Beute

Polizei Gifhorn Bewaffneter Räuber überfällt Getränkemarkt in Gifhorn

Zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es am frühen Donnerstagabend im Getränkemarkt „TrinkGut“ am Isenbütteler Weg in Gifhorn gekommen. Laut Polizei-Bericht haben die Räuber gegen 19.35 Uhr das Geschäft betreten. Zu diesem Zeitpunkt war der Markt noch geöffnet und von Kunden besucht.

Der maskierte Täter rief laut „Überfall!“ und hatte es anschließend wohl auf mögliche Beute im Kassenbereich abgesehen. Möglicherweise weil sich die Angestellte an den Kassen duckte, verließ der Mann kurz darauf unverrichteter Dinge das Geschäft und floh in unbekannte Richtung.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verletzt wurden weder Kunden noch Angestellte.

Der Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

schlank

circa 1,80 Meter groß

schwarze Maske

blaue Trainingsjacke

schwarze Hose

schwarze Schuhe

Vor der Tat hat er sich nach ersten Ermittlungen am nahen Regenrückhaltebecken aufgehalten.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter (05371) 9800 an die Polizei Gifhorn.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

Autofahrerin flüchtet nach Fahrradunfall in Gifhorn

Am vergangenen Dienstag, gegen 18 Uhr befuhr ein 21-jähriger Radfahrer die Braunschweiger Straße auf dem linken Radweg in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog ein grauer Kleinwagen mit schwarzer Heckklappe nach rechts auf die Braunschweiger Straße ein und übersah den Radfahrer.

Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin des PKW hielt nicht an und kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen. Zeugen und Hinweisgeber zu der unbekannten Autofahrerin melden sich bitte unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de