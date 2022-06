Schwerer Unfall im Kreis Gifhorn – Anhänger schleudert gegen Auto

Bokensdorf. In einer S-Kurve löste sich bei Bokensdorf ein Anhänger von einem Auto. Eine Autofahrerin wollte ausweichen und prallte ungebremst in die Leitplanke.

Auf der Kreisstraße 28 zwischen Bokensdorf und Tappenbeck im Kreis Gifhorn hat es am Mittwochabend gegen 19 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto mit Anhänger in Richtung Tappenbeck, als sich dieser in einer S-Kurve aus noch unbekanntem Grund von dem Fahrzeug löste und gegen den Wagen einer entgegenkommende Autofahrerin schleuderte. Diese war in Richtung Bokensdorf unterwegs, wollte ausweichen und fuhr nahezu ungebremst in die Leitplanke. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Der Unfallwagen krachte bei dem Unfall in die Leitplanke. Foto: Bernd Behrens

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Frau wurde im Fußbereich schwer eingeklemmt. „Mit schwerem Gerät mussten die Feuerwehrleute die Frau schonend befreien und dann dem Rettungsdienst mit Notarzt übergeben“, berichtet Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Mathias Deierling. Der Fahrer des zweiten Wagens stand unter Schock und wurde abseits der Unfallstelle betreut.

Im Einsatz waren 32 Feuerwehrleute aus Bokensdorf, Weyhausen und Tappenbeck, zwei Rettungswagen mit Notarzt, sowie die Polizei. Die Kreisstraße war fast drei Stunden voll gesperrt. PKW konnten in dieser Zeit umdrehen, einige LKW mussten warten.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Dieser Text wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de