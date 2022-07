Proklamation der Damenkönigin und des Jungkönigs in Gifhorn: li Bastian Mareike Schulze, Brigitte Meyer, Antonia Gessel, Domice Gogolin, Jastin Hoffmann, Leon Kopatzki, Mattes Schier, Adrian Kirschmann.

Gifhorn. Großer Aufmarsch zur Proklamation der Damenkönigin und des Jungkönigs am Sonntag am Schiller Platz in Gifhorn. Antonia Gogolin ist Damenkönigin.