Rühen: SUV fährt Spaziergängerin über den Fuß

Auf einem Wirtschaftsweg bei Rühen ist am 18. Juli eine Frau bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 61-Jährige war laut Gifhorns Polizei zu Fuß gegen 8.45 Uhr mit einer weiteren Frau und drei Hunden auf der Verlängerung der Straße An der Schule unterwegs, als ihnen ein schwarzer SUV entgegenkam.

Der bislang unbekannte Fahrer fuhr so dicht an den Frauen vorbei, dass er der 61-Jährigen mit dem Hinterrad über den Fuß fuhr. Anschließend hielt er aber nicht an, sondern setzte die Fahrt in Richtung Rühen weiter fort.

Unfall bei Rühen – Das ist bislang zum SUV bekannt

Neben dem Fahrer befand sich eine weibliche Beifahrerin im Auto. Der Wagen ist schwarz lackiert und ein Kennzeichen aus Wolfsburg. Zeugen und Hinweisgeber zu dem Auto oder den Personen darin sollen sich unter (05833) 955500 bei der Polizei Brome melden.

red

