Meine. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr ein LKW-Fahrer in Meine (Kreis Gifhorn) weg, nachdem er eine Mauer gerammt und zerstört hatte.

Eine beschädigte Mauer in Meine, nachdem ein LKW-Fahrer beim Abbiegen die Mauer zerstört hatte und unerlaubt weitergefahren war.

Abbiegen ging schief LKW rammt Mauer in Meine, Fahrer begeht Fahrerflucht

Bei einem Unfall ist in Meine (Kreis Gifhorn) eine Grundstücksmauer zerstört worden. Der Fahrer beging Fahrerflucht, wie die Polizei weiter mitteilt.

Laut Polizeimeldung wollte der LKW gegen 5.40 Uhr am Mittwoch in Meine von der „Neuen Straße“ nach rechts in den „Wiesenweg“ einbiegen. Dabei stieß er derart gegen eine Grundstücksmauer, dass durch den Knall einige Anwohner wach wurden, wie die Polizei schreibt.

Mauer beschädigt, LKW weg – Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer stieg aus, besserte die Schäden an seinem Fahrzeug aus und fuhr weiter, ohne die Polizei oder die Grundstücksbesitzer über den Unfall zu informieren. Fahrerflucht. Die Mauer wurde großflächig beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum LKW oder zum Fahrer geben können. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei in Meine unter Telefon 05304 9123-0.

red

