Einbruch im Kreis Gifhorn: Polizei verfolgt Mann mit Hubschrauber

Mehrere Zeugen haben der Polizei Gifhorn am frühen Sonntagmorgen, 31. Juli, einen Einbruch in ein leerstehendes Haus in Ehra-Lessien gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter die rückwärtige Terrassentür eines Wohnhauses an der Dorfstraße aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Er entwendete einen Autoschlüssel aus dem Haus und versuchte das Grundstück mit dem darauf abgestellten Fahrzeug zu verlassen. Ein Zeuge stellte sich dem Täter jedoch in den Weg, als dieser den Tatort verlassen wollte. Der Mann flüchtete daraufhin fußläufig.

Beamte aus der Polizeiinspektion Gifhorn konnten nach einer Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, festnehmen. Er wurde vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Da der Zeuge den 32-Jährigen nicht ohne Zweifel identifizieren konnte und weitere Ermittlungen zur Identität des Täters erfolgen müssen, wurde der Mann am Nachmittag wieder entlassen.

red

